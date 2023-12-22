Vali Gül açıkladı: Avcılar Emniyet Müdürü görevinden alınmıştır

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Avcılar Emniyet Müdürü ile bir süredir göreve gitmediği için polislikten uzaklaştırılan A.B.Ö. arasında çıkan tartışmayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “21 Aralık tarihinde, Avcılar ilçesinde görevli Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır. 21 Aralık tarihinde Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verilmişti.



EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI



Konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Emniyet Müdürü Murat Özburun'un görevden alındığını bildirdi. Yapılan paylaşımda Vali Gül, "Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun’un, medyaya yansıyan görüntüleri derin üzüntüye sebep olmuştur. Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.