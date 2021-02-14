Valentine day ne demek? Aziz Valentine Günü tarihi

Milattan önce 4. Yüzyıl’da bir geleneğe göre, her yıl belli bir günde düzenlenen festivalde kura çekerek eşleşen çiftler, gelecek yılın o gününe değin birbirinin sevgilisi olurmuş. Derken, İmparator Cladius, genç sevgililer için düzenlenen bu özel günden rahatsız olmuş, iyi savaşamadıkları gerekçesiyle sevgililerin birlikte olmasını ve evlenmelerini yasaklamış.



Ancak, St. Valentine isimli bir aziz, imparatordan gizli gizli genç çiftleri evlendirmeye devam etmiş. Bir gün imparator, bu durumu anlamış ve azizi idam ettirmiş. İşte, o gün bugündür kendisini aşıklar için feda eden St. Valentine adına, öldüğü gün olan 14 Şubat, ”Sevgililer Günü” olarak kutlanır olmuş.



Yüzyıllardır dünyanın dört bir yanında sevenleri buluşturan bu gün, asırlar önce kendisini sevgi için feda eden St. Valentine adına kutlanıyor.



AZİZ VALENTİNE KİMDİR?



En yaygın inanış Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde.



Ancak bu tarihe denk düşen iki başka Aziz Valentine daha var.



Biri Roma yakınlarında bugün Terni olarak anılan kentten bir papaz, diğeri ise Kuzey Afrikalı bir şehit.



Aziz Valentine'lar hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz için en çok Roma'daki rahip en fazla kabul edilen olarak karşımıza çıkıyor.