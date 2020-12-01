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Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) -
Haber Giriş: 01.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Vakalardaki artışa rağmen aynı görüntü!

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Vakalardaki artışa rağmen aynı görüntü!
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Gaziantep'te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Vaka sayılarında artış yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar havaların yağışlı olmasına rağmen çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor. Kalabalığın gözlendiği caddelerde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok kişi maskelerini çene altına indiriyor. 

Polis ve zabıta ekipleri ise yoğunluğun olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyarmayı sürdürüyor.

Öte yandan vatandaşlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni yasaklardan memnun olduklarını ifade etti.

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