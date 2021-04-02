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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vakalar 40 bini aşınca... Yoğun bakımda tehlike çanları

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Vakalar 40 bini aşınca... Yoğun bakımda tehlike çanları

Türkiye'de günlük koronavirüs sayısının 40 bini geçmesinin ardından, yoğun bakımlarda sorun başladığı uyarısı yapıldı.

Son açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, yatak doluluk oranı ise yüzde 54.2 oldu. Hürriyet’e konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Zafer Kurugöl, yüzde 63.2 oranının sadece korona hastalarını değil diğer tüm hastaları kapsayan bir oran olduğunu belirterek, “Bu rakam yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul’da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara’da da dikkat çekici bir artış görüyoruz” dedi.

Vakalar 40 bini aşınca... Yoğun bakımda tehlike çanları

Prof. Zafer Kurugöl

3. PİKİ YAŞIYORUZ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da salgında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi. İstanbul’un yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 64-65, normal yataklarda ise yüzde 62 bantlarında olunduğuna dikkat çeken Memişoğlu, bunun artmasının tehlikeli hale gelebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı. “Bugünkü vakalar, nisanın 10-15’inde hastanelere yansıyacak” diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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