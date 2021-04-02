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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>İşimiz aşıya kaldı
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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İşimiz aşıya kaldı

2 Nisan 2021

Vaka sayısı açısından...

Avrupa birincisiyiz.

Dünyada dördüncüyüz.

40 binleri geçmiş durumdayız.

İşimiz aşıya kaldı

Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.

En çok da İngiliz varyantı.

*

Durduramıyoruz.

Durdurabileceğimize dair bir umut da yok.

Tam kapanma kararı alınamıyor haklı olarak.

Yarı kapanmadan ise sonuç alınamıyor.

*

Artık tek bir çıkar yol kalmış durumda: Toplumun yüzde 75’ini aşılamak.

*

Çin, Alman, Rus...

Nereden hangi aşıyı buluyorsak bulup...

Haziran sonuna kadar yüzde 75’i aşılamalı ve adına “toplumsal bağışıklık” denilen o ideale ulaşmalıyız.

Yoksa halimiz harap.

*

Haziran sonuna kadar yeterli aşıyı bulup buluşturmak...

Şu dakikadan itibaren Fahrettin Koca Bey’in omzundaki ağır yük budur.

İşimiz aşıya kaldı

MEHMET CEYHAN HOCA NEDEN PEK SEVİLMİYOR

Çünkü eyyamcı değil.

Çünkü acı gerçekleri söylemekten çekinmiyor.

Çünkü söylediklerini eğip bükmüyor.

Çünkü doğruya doğru, eğriye eğri diyor.

Çünkü iktidar ya da muhalefet taraftarı değil, doğrunun tarafı.

Çünkü bıkmadan, usanmadan uyarıyor.

Çünkü pembe hayaller kurdurmuyor.

Çünkü ciddiyetini hiç kaybetmiyor.

Çünkü yaklaşan felaketleri önceden haber veriyor.

Çünkü bilimsel yaklaşımdan zerre ödün vermiyor.

Çünkü böyle adamları sevmezler bizim buralarda.

COŞKUN BEY, KIZINIZI RAHAT BIRAKIN LÜTFEN

COŞKUN Sabah, yine kızının kıyafet tarzıyla ilgili konuşmuş.

İşimiz aşıya kaldı

Demiş ki:

*

“Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem”.

*

Üç şey soracağım ortaya:

*

BİR: “Dolaştırırım” ya da “Giydirmem” kelimeleri çok kulak tırmalıyor mu?

*

İKİ: Kızının nerede nasıl giyineceğiyle ilgili sürekli ahkam kesen bir babanın, kızının kıyafetini belirleme ehliyeti olabilir mi?

*

ÜÇ: Coşkun Sabah’ın kızı, “Yeter artık baba” diye acaba ne zaman patlayacak?

İşimiz aşıya kaldı

FARK YOK, SEVGİ VAR

BRAND İletişim ve TODEV Otizm Vakfı’nın düzenlediği fotoğraf sergisine “Fark yok, sevgi var” adı verilmiş.

Otistik çocuklarımız, portre fotoğrafları çektiler.

Ve bu fotoğraflar, bugün saat 14.00’ten itibaren Zorlu PSM Meydanı’nda sergilenecek.

*

Ben de bu projede yer aldım.

Olduğumdan çok daha iyi göründüğüm fotoğrafımı sekiz yaşındaki dünya harikası Yusuf Cemil Aygün çekti. Yusuf Cemil’le kafalarımız çok uyuştu. İyi anlaştık. Belki de bu yüzden bana biraz torpil yaptı.

*

Bir fırsat bulup bu sergiye bir uğrayın derim.

İşimiz aşıya kaldı

GEÇMİŞ OLSUN LATİF

HÜRRİYET’İN usta çizeri Latif Demirci, rahatsızlığı nedeniyle karikatürlerine bir süre ara vermek durumunda kaldı.

*

Son dönemde olağanüstü gözlem gücüyle harika karikatürler çizen Latif’i, bu kısa arada bile çok ama çok özleyeceğiz.

En büyük temennimiz:

Bir an önce iyileşmesi ve çizgilerine bir an önce kavuşmamız.

*

Geçmiş olsun Latif... Çok geçmiş olsun.

PASKALYA KUTLAYANLARA ÖZEL İZİN VERİLSİN

BU pazar Hıristiyanların Paskalya bayramı.

*

Bir teklifim var:

Ülkemizde paskalya kutlayacak olan vatandaşlarımız, bu pazar kısıtlamalardan muaf tutulsalar...

Ve bayramlarını kutlasalar...

Nasıl olur?

*

Hem ecdada yakışır tutum almak hem de inançlara saygılı olmak adına...

Yetkililerimizden bu konuda bir adım bekliyoruz.

YOK ARTIK! BU HAKARET DEĞİLSE HAKARET NEDİR?

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’a sosyal medyada ağır bir hakarette bulunulmuş.

*

“İslam’la ilgileri yok bu aç köpeklerin” falan türü bir ifade.

*

Fatmanur Altun da mahkemeye gitmiş.

*

Ve karar:

“Bu ifade hakaret değil. Sanığın beraatine...”

*

Hâkim, bununla da yetinmemiş.

Söz konusu ifadeyle ilgili olarak “Olgusal temeli var” falan diyerek...

Hakarete resmen ve alenen iştirak etmiş.

*

Yargı, kimin elindeydi? Aloooo! Bir ses verin hele... Bu yargı değil miydi “AKP yargısı” dediğiniz? Aloooo! Ses yok mu ses?

 

X

Selahattin Demirtaş’ın dilinin altındaki bakla

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Nisan 2021
Selahattin Demirtaş, şöyle demiş:

“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”

*

Ne demek bu?

Hadi biraz anlamaya çalışalım.

“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?

*

Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de

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Hayatın hepimize öğrettiği ilke: Suç şahsidir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Mart 2021
Hangi olay olursa olsun... Hangi parti söz konusu edilirse edilsin... Hangi siyasi grup işin içine girerse girsin...

Ben her zaman ve her durumda...

“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.

*

Ensar olayında böyle davrandım.

Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...

*

CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...

Yine aynı prensibe göre hareket ettim.

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Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Mart 2021
AK Parti Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu adlı elemanla ilgili son durum şudur:

 

Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.

*

Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:

*

Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.

*

Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...

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Alerjiyi azdıralım Atatürk kabartmalı nişan verelim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Mart 2021
28 Şubat sürecinde gazetelerde yapılan haberlere genelde şöyle başlanırdı:

 

“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”

*

Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...

O kalıp, şuna dönüşmüş:

*

“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”

*

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Şu üç şey sorulduğunda hep şunları söylüyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Mart 2021
1- ERKEN SEÇİM

VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...

*

2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.

*

3- TAM KAPANMA

Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.

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Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Mart 2021
Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var:

BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.

*

İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.

Kısacası...

Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.

*

Tezgâh şöyle işliyor:

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Kongreden ince çizgiler: Erbakan Hoca’nın hangi geleneği hayata geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Mart 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının en önemli yeri, yeni anayasayla ilgili bölümdü. Bütünleştiricilik, birleştiricilik, farklılıkları zenginlik olarak görme, tüm farklılıkların söz sahibi olması açısından...

Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.

*

Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.

Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!

*

Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...

YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR

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Kemal Kılıçdaroğlu’na hak vererek sorduğum dört soru

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Mart 2021
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...

İlk verdiğim tepki şu oldu:

*

Aaaa! Ne kadar da haklı!

Fakat sonra kafamda

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HDP grubunda neden ‘Andımız’ konusuna milim girilmedi acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Mart 2021
Atatürk, Türk milletini şöyle tanımlıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”

*

Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?

Şu üç şeyi:

*

BİR: Bir Türkiye halkı vardır.

İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

ÜÇ:

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Finlandiya örneğiyle Enver’in ihalesini temize çıkarmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Mart 2021
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i severim.

Kendisine karşı bir önyargım yok.

Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.

*

Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.

*

Söylediklerini dikkatle dinledim.

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Biraz da bizim Enver semirsin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Mart 2021
Enver Aysever diye bir “gazeteci/yazar” var.

Muhalif, solcu falan.

İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.

*

Nedir ihale?

Gelin, detaylarına bakalım:

*

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.

Bunun için de ihaleye çıkmış.

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Andımız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Mart 2021
Danıştay’ın verdiği son kararla Andımız, okullarda okunmayacakmış.

“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...

Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.

*

İşte tam da bu nedenle...

“Andımız” konusunda...

Siyasi partilerin konuşma zamanı.

*

Mesela

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Torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Mart 2021
CHP’nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız Teyze’yi...

Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:

- Açım.

- Torunuma süt alamıyorum.

- Bir dilim ekmeğe muhtacım.

- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.

- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.

*

Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.

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Herkes sadece kendine edilen küfrü mesele ediyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Mart 2021
“Haysiyet düşmanı küfürbazlar” diye nitelendirebileceğimiz bir güruh var.

Bu güruhun temel özelliği şu:

*

Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.

*

Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.

Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.

Korona olduğu için hastaneye kaldırılan

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CHP’ye transfer olan Cihangir İslam, Anıtkabir konusunda aynı fikirde mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Mart 2021
Saadet Partisi’nden istifa eden bağımsız milletvekili Cihangir İslam, CHP’ye transfer oldu.

Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.

*

Bu arada...

Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...

Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:

*

“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”

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İdare-i maslahatın kralını yaptı Meral Akşener

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Mart 2021
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kadınlar Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı.

Kim bu iki kadın siyasetçi?

- Biri Meral Akşener.

- Diğeri Pervin Buldan.

*

Ortalık bir anda karıştı.

Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!

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Bunlara artık terörist muamelesi yapalım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Mart 2021
Kadınlar Günü’ne bir kadının öldüresiye dövülmesi olayıyla girdik.

 

Yine aynı şeyler oldu:

*

Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...



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Biden Erdoğan’ı aramamış

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Mart 2021
Adam... Bir muhalif.

Adam... Bir Erdoğan karşıtı.

Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.

*

Ve bu adam, son günlerde...



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Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Mart 2021
Fezlekeler konusunda...

İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:

*

BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.

İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.

*

Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...

Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.

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