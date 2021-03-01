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Gündem
Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Vaka artışına rağmen Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk

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Vaka artışına rağmen Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk
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TOKAT’ta koronavirüs vakalarının artış göstermesine rağmen, gün içerisinde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan iller arasında Tokat 4'üncü sırada yer aldı. Bu gelişme sonrasında valilik ek tedbirler uygulamaya koydu, denetimler artırıldı. Yapılan açıklama ve alınan tedbirlere rağmen kısıtlama sonrası il günde kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Kısıtlama kurallarına aldırış etmeyenler cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları da banklarda güneşlendi.

 

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