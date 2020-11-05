MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriVahşice öldürülen Fatma Mavi son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Vahşice öldürülen Fatma Mavi son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer Şen / KARAMAN (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Vahşice öldürülen Fatma Mavi son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vahşice öldürülen Fatma Mavi son yolculuğuna uğurlandı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki evinde Ergin A. tarafından önce boğulan sonra da benzin dökülerek yakılan Fatma Mavi (31) memleketi Karaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Mavi'nin cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Bahçelievler'de 1 Kasım günü sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Medya sektöründe çalışan Fatma Mavi dairede ölü bulundu. Olayın ardından yapılan incelemede Fatma Mavi'nin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mavi'nin en son Ergin A. ile görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Ergin A'nın, tartıştığı Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra da benzin alıp yaktığını söylediği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Karaman'a getirilen Mavi'nin cenazesi, Yeşil Cami'de kılınan namazın ardından şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle