Vahşi cinayeti planlamış

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ANKARA Mamak’ta 17 Mayıs günü şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz (38), aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül (33) ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz (41) ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Şaşırmaz ardından Songül Şaşırmaz’ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan Abbas Şaşırmaz kaçıp, kendi imkânlarıyla sağlık ocağına gidip yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianamede, Şahin Şaşırmaz'ın 15 gün önce hırdavat dükkânından olayda kullanacağı balta ve bıçakları almak suretiyle olayı planladığı, olay tarihine kadar uzunca süre geçmesine rağmen kardeşlerini öldürme fikrinden vazgeçmediği belirtildi.

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Şahin Şaşırmaz

‘DUR YAPMA’ DİYE YALVARMIŞ

Görgü tanığı P.Y., iddianamedeki ifadesinde bir kadın ve bir erkeğin balkonda tartıştığını ve kadının ‘Dur, yapma ağabey' diye bağırdığını söyledi.

Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı ‘kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MÜEBBETLE YARGILANACAK

Bıçaklandıktan sonra başı baltayla kesilerek öldürülen Songül Şaşırmaz (solda) ve yaralı halde kaçan Mehmet Abbas Şaşırmaz’ın (sağda) katil ağabeyi Şahin Şaşırmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.