Vahşete suçüstü
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, koruma altında olan kızıl geyiği avladı. 7 yaşındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Kaçak avcılara, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak 22 bin 567 TL para cezası kesildi. Ayrıca, avcılara ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu.
Kaçak avcılar jandarmanın operasyonuyla yakalansa da vurdukları geyik öldü. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiğin ihaleyle avlanması da tartışmalara yol açmıştı.
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