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DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vahşete suçüstü

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Vahşete suçüstü
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, koruma altında olan kızıl geyiği avladı. 7 yaşındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak avcılara, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak 22 bin 567 TL para cezası kesildi. Ayrıca, avcılara ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu.

Kaçak avcılar jandarmanın operasyonuyla yakalansa da vurdukları geyik öldü. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiğin ihaleyle avlanması da tartışmalara yol açmıştı.

Vahşete suçüstü

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