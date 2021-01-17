Vahşete suçüstü

Kaçak avcılara, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak 22 bin 567 TL para cezası kesildi. Ayrıca, avcılara ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu.

Kaçak avcılar jandarmanın operasyonuyla yakalansa da vurdukları geyik öldü. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiğin ihaleyle avlanması da tartışmalara yol açmıştı.