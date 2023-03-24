Vahşete açılan kapı

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Kocaeli Körfez’deki sahilde dün 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat Rüzgar’ı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Rüzgar, sürekli “Çocuklarımı cennete gönderdim, sonra buraya geldim” demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Rüzgar’dan aldığı adresle, Esentepe Mahallesi’nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat Rüzgar’ın çocukları Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Beril Yağmur Rüzgar (13) ile kardeşi Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Rüzgar’ı (10) yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat Rüzgar, polis tarafından gözaltına alındı.

Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Otopsi işleminin ardından çocukların cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. İki kardeş memleketleri Mardin’in Midyat ilçesinde toprağa verilecek.

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‘ÇOCUKLARIMA SAHİP ÇIKAMADIM’

Çocuklarının cenazelerini almak için morga gelen anne Merdiye Rüzgar, morgun koridorlarında sinir krizi geçirdi. Akrabaları tarafından güçlükle sakinleştirilen annenin “Sahip çıkamadım çocuklarıma, koruyamadım onları. Çocuklarımın dili mosmordu” diye bağırdığı duyuldu.

Murat Rüzgar’ın, eşi Merdiye Rüzgar ile yaşadıkları evden gece çocuklarını alıp çıkarak, Antalya’da akraba ziyaretinde olan annesinin evine götürdüğü ve burada cinayeti işlediği öğrenildi.