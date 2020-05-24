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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2020 - 17:07,Son Güncelleme:

Vahşet! Köpeklere parçalatıp öldürdüler

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Vahşet! Köpeklere parçalatıp öldürdüler
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Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı. Ardından da kanlar içinde kalan sırtlanı av tüfeği ile vurup öldürdü. Ölü sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 4 kişiyi yakalamak için jandarma araştırma başlattı.

Dandırmaz köyü kırsalında dün gece kimlikleri belirsiz 4 kişi, kırsal alanda gördükleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlanı, daha sonra da av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Bununla da yetinmeyip öldürdükleri sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği vahşetin ardından jandarma ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

Vahşet Köpeklere parçalatıp öldürdüler

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