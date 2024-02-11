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Vahşet! Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldürüp gömmüş

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#Hatay#İskenderun#Jandarma
Vahşet Hamile kadın ile 2 çocuğunu öldürüp gömmüş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 07:00

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 9 gün önce ortadan kaybolan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim (3) ve Azat’tan (2) haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

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İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince başlatılan aramada Bitişik Yaylası’nda çukura gömülmüş halde anne ile 2 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Anne ile çocuklarının cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından Antakya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Açılan soruşturmada eski köy koruyucusu T.K. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cinayetleri itiraf eden T.K.'nın 2 yıl önce görevden atıldığı öğrenildi.

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#Hatay#İskenderun#Jandarma

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