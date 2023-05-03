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Vahşet! Ekmek bıçağıyla evde katliam yaptı

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#ADANA#Cinayet#Tartışma
Vahşet Ekmek bıçağıyla evde katliam yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 05:33

Adana'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında cinnet getiren Suriye uyruklu koca, ekmek bıçağıyla evde katliam yaptı. Eşi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği olayda, kayınpederi ile kayınbıraderi ise ağır yaralandı. 

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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Özgür Durmuş (38), henüz bilinmeyen nedenle eşi ve ailesiyle tartıştı. Eve alkollü geldiği öğrenilen Durmuş, tartışması sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce eşi İptahal Babayı, ardından kayınpederi Abdo Baba, kayınvalidesi İnayet Hellah ve kayınbiraderi Yahya Babanın boğazını bıçakla kesti. Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri İnayet Hellahın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 3 kişi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan eşi İptahal Baba, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdo Baba ve Yahya Baba’nın tedavileri sürdürülüyor.

Olaydan sonra polise teslim olan Özgür Durmuş, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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#ADANA#Cinayet#Tartışma

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