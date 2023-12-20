Vahşet atölyesi

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Aramada, 4 milyon lira değerinde, 2 çift bütün halde,1 çift küçük parçalar halinde 6 kilo162 gram ağırlığında dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 adet antilop boynuzu, 1 adet kızıl geyik boynuz parçası, 23 adet fildişi obje ve 3 kilo 260 gram ağırlığında fildişi parçaları, 16 kilo 500 gram ağırlığında fildişi ve mamut karışık vaziyette bulunan sayılamayacak kadar küçük boynuz parçaları, 650 gram ağırlığında balina dişi parçaları,14 adet bufalo boynuzu ve parçası, 7 adet balina dişi ele geçirildi. Diş ve boynuzları atölye haline getirdiği depoda işleyerek sattığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.