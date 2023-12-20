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Vahşet atölyesi

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Kaçakçılık#Dağ Keçisi Boynuzu
Vahşet atölyesi
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 07:00

İSTANBUL’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de bir kişinin yurtdışından kaçak yollarla getirdiği CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamındaki alım-satımı yasak ve nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişleri bulundurduğuna yönelik bilgi aldı. Bir süre yürütülen takibin ardından adrese önceki gün baskın düzenlendi.

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Aramada, 4 milyon lira değerinde, 2 çift bütün halde,1 çift küçük parçalar halinde 6 kilo162 gram ağırlığında dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 adet antilop boynuzu, 1 adet kızıl geyik boynuz parçası, 23 adet fildişi obje ve 3 kilo 260 gram ağırlığında fildişi parçaları, 16 kilo 500 gram ağırlığında fildişi ve mamut karışık vaziyette bulunan sayılamayacak kadar küçük boynuz parçaları, 650 gram ağırlığında balina dişi parçaları,14 adet bufalo boynuzu ve parçası, 7 adet balina dişi ele geçirildi. Diş ve boynuzları atölye haline getirdiği depoda işleyerek sattığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

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#İSTANBUL#Kaçakçılık#Dağ Keçisi Boynuzu

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