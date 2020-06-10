Vahdettin Özkan kimdir, nereli? Konya yeni valisi Vahdettin Özkan'ın biyografisi
Vahdettin Özka nValiler Kararnamesi ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Konya Valisi olarak atandı. Konya yeni valisi Vahdettin Özkan, daha önce kaymakam, vali yardımcısı, müşavir, başmüfettiş olarak görev almıştı. Peki, Vahdettin Özkan kimdir, nereli? İşte Konya yeni valisi Vahdettin Özkan'ın biyografisi
Konya yeni valisi Vahdettin ÖZKAN 1968 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi (1989). Kalkınma Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yaptı (2002). Evli ve iki çocuk babasıdır.
1990 YILINDA İNTİSAP ETTİGİ MÜLKİ İDARE AMİRLİGİ GÖREVİNDE SIRASIYLA;
* Kaymakam Adayı (Bingöl) (1990-1993)
* Erzurum Ilıca Kaymakamı (1993-1995)
* Van Bahçesaray Kaymakamı (1995-1997)
* Van Vali Yardımcısı (1997-2000)
* OHAL Bölge Vali Yardımcısı (2000-2002)
* Koordinatör Vali Yardımcısı (2002-2003)
* Diyarbakır Vali Yardımcısı (2003-2004)
* İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı (2004-2005)
* İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (2005-2006)
* Mülkiye Başmüfettişi (2006-2007)
* Şırnak Valisi (2010-2013)
* Isparta Valisi (2013-2016)
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2007-2010)
* 1 Haziran 2016 tarihli kararname ile Kahramanmaraş Valisi olmuştur.
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