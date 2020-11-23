Uzunköprü çatırdıyor

Osmanlı Devleti’nin 6’ncı padişahı Sultan 2’nci Murat döneminde, Mimar Muslihiddin tarafından, 1427-1443 yılları arasında inşa edilen, 577 yıllık tarihi olan köprünün, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alması için yapılan incelemede, 1306,2 metre olduğu tespit edilmişti. 174 kemeri bulunan ve 2015'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi köprünün en son 1970 yılında tadilat gördüğü belirtildi.



'BİR AN ÖNCE TRAFİĞE KAPATILMALI'



Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akbal, tarihi köprünün yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bir an önce köprünün trafiğe kapatılarak, Uzunköprü'ye alternatif yolların açılması, köprünün restore edilip, yeniden trafiğe açılmadan kültürel bir değer olarak saklanması talebimizdir. Uzun süreden beri restorasyonu için çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Ancak şu anda hâlâ ihale aşamasında" diye konuştu.



Trakya Platformu Sözcüsü Bülent Kaçar ise UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan köprünün listeden çıkarılabileceğini kaydederek, “Listede kalabilmesi için aslına uygun restorasyon sürecinin yaşanması gerekiyor. Ülkemiz ve tarihe, kütür varlıklarına, dünya ve insanlığın ortak mirasına saygı açısından da bu restorasyon çok acil ve anlamlıdır" diye konuştu.