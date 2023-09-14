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Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar

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#Adana#Çukurova#Bekçi
Uzun namlulu silahla saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 05:22

 Adana’da plakasız motosikletle ilerleyen kasklı iki kişi, uzun namlulu silah olan AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandı. Motosikletten atlayan şüpheliler ara sokaklara kaçarken bir şüpheli saklandığı ağaç kenarında suç aletiyle birlikte yakalandı.

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Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevini yapan bekçiler, plakasız motosiklette, başlarında kask olan iki kişinin AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler silahlarını çekerek şüphelilere durmalarını söyledi.

AĞAÇ KENARINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Şüpheliler motosikletten atlayarak hızla Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarına kaçtı. Bekçilerin telsiz anonsunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede yapılan arama çalışmalarında şüphelilerden birisi ağaç kenarında saklanırken yakalandı. Suç aleti de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, AK-47 namlusunda bir adet ve şarjörde 29 olmak üzere toplam 30 adet mermi ele geçirildi.

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#Adana#Çukurova#Bekçi

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