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‘Uzun COVID’ araştırması: Akşama kadar pilim bitiyor

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#Koronavirüs#COVID-19#Türk TORAKS Derneği
‘Uzun COVID’ araştırması: Akşama kadar pilim bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 07:00

Türk TORAKS Derneği’nin araştırması hastalığı geçirenlerin yarısının ‘Uzun COVID’ yaşadığını ortaya çıkardı. Kendisi de ‘Uzun COVID’ hastası olan Doç. Dr. Serap Argun Barış, “Sanki bir pilim var ve o akşama kadar bitiyor”diye konuştu.

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Koronavirüs geçirenlerde en sık görülen şikâyetler nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk. Türk TORAKS Derneği, ‘Uzun COVID’ hastalarına dair yaptığı araştırmayı açıkladı. Türkiye COVID-19 Pandemi İzlem Ekranı (TURCOVİD-19) kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya 504 hasta katıldı. Koronavirüs geçiren hastaların yaklaşık yarısında ‘Uzun COVID’ görüldü. Araştırmayı gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Serap Argun Barış, şu bilgileri verdi:

ŞİDDETLİ GEÇTİYSE

“Hastalığın şiddetli geçirilmesi, ek hastalıklar olması ve acil servis başvurusu uzamış COVID için bir risk faktörü. Hastalarla önce telefonda görüşmeler gerçekleştirdik ve şikâyetlerini dinledik. Daha sonra tıbbi kayıtlarını ve göğüs röntgenlerini inceledik. Son olarak da yüz yüze kontroller gerçekleştirdik. Buna göre yüzde 27.6 ile nefes darlığı, yüzde 18.1 ile depresif duygu durumu ve kaygı bozukluğu, yüzde 17.4 ile yorgunluk olduğunu gördük. Bilgisayarlı tomografilerin yüzde 2.4’ünde akciğer sertleşmesi ile uyumlu bulgular izlendi.”

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‘Uzun COVID’ araştırması: Akşama kadar pilim bitiyor

İŞE GİDİYORUM AMA...

Kendisinin de ‘Uzun COVID’ hastası olduğunu söyleyen Doç. Dr. Serap Argun Barış, “Pandeminin başında 150 hastanın yattığı serviste çalışırken COVID-19’a yakalanmadım. Ancak geçtiğimiz şubat ayından beri ‘Uzun COVID’ ile mücadele ediyorum. İşe gelebiliyorum ancak sanki bir pilim var ve o akşama kadar bitmiş oluyor. Birçok hastamdan da bunu duyuyorum” dedi.

 

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#Koronavirüs#COVID-19#Türk TORAKS Derneği

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