Uzmanlar uyarıyor: Sahte güneş kremiyle kanser olmayın

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Eczane dışında özellikle internetten satılan bu ürünlerin takip ve denetim altına alınmasının kamu sağlığı açısından önemli olduğunu kaydeden Nurten Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Güneş koruyucuları UV ışınlarını emerek, dağıtarak veya yansıtarak cildi koruyan ve sürülerek uygulanan krem, losyon, yağ, sprey veya jel formunda kozmetik preparatlardır. Güneş kremleri, bazıları yurtdışından ithal edilen ve fiyatları yüksek olan ürünler olduğu için internet üzerinden fiyatı düşük şekilde satılan sahte güneş kremleri vatandaşlarımıza cazip geliyor. Ama sahte ürünlerin ciltte akne, yağlanma, tahriş ve kanser gibi hastalıklara yol açabileceği unutulmamalı.

YÜKSEK KORUMA TERCİH EDİN

Reklamları yapılan ve bilinçsizce tüketilen bu ürünlere karşı Sağlık Bakanlığı denetimleri etkin bir şekilde yürüterek, caydırıcı cezaları uygulamaya devam ediyor. Güneş kremlerinde cilt sağlığına zararlı paraben, sülfatlar ve alkol gibi tahriş edici maddeler olmamalı. SPF, ‘sun protection factor, güneş koruma faktörü’ anlamına gelir. Bu faktör, sayısal olarak 15-50 arasında koruyuculuk etkisi gösterebilir. Sayı değeri ne kadar artarsa koruma da o kadar güçlenecektir.

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‘ECZANELERDEN ALIN’

Tüketimin bu kadar büyümesi, güvensiz kozmetik ürünlerin de artmasına neden oluyor. Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri ve miadı dolmuş, bozulmuş olanları internette satılabiliyor. İnternet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünlerin olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar görmesi bizleri son derece endişelendiriyor. Eczaneler, Sağlık Bakanlığı kontrolünde ve denetiminde çalıştığı için asla sahte ürün bulunmaz. Vatandaşlar bu nedenle dikkatli olmalılar, güneş kremi ve dermokozmetik ürünleri mutlaka eczanelerden almalılar.”