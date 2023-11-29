Uzmanlar uyardı: Tek suçlu iklim değişikliği değil

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Son günlerde yaşanan fırtınalar, kıyı seli ile birlikte, sahile yakın noktalardaki işletme ve yapılarda tahribata sebep oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, son dönemde yurt genelinde yaşanan ekstrem meteorolojik hadiseleri direkt olarak iklim değişikliğine bağlamanın kolaycılık olacağını söyledi. İklimbilimci Prof. Dr. İhsan Çiçek, “Yaşadığımız olaylar tamamen Akdeniz üzerinden gelişen çok derin bir alçak basıncın ve buna bağlı cephe sistemlerinin yarattığı bir durum. O yüzden bu sistemlerin gelişiyle alakalı olarak direkt iklim değişikliğine bağlamak kolaycılıktır. Bunun içerisinde iklim değişikliğinin payı küçük de olsa var. Direkt olarak ‘bunun bir sonucudur’ gibi algılamak iklim değişikliğini günah keçisi ilan etmek olur” dedi.

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İhsan Çiçek

‘YANLIŞ ŞEHİRLEŞME’

Çiçek, son yıllarda yağan her yağıştan sonra sel ve taşkın vakalarının konuşulduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Şehre düşen yağış geçmişte de vardı, ama o dönemlerde bu taşkınlar olmuyordu. Aynı yağış bugün taşkın yapıyorsa bu, bizim yanlış şehirleşmemizin bir göstergesi ve sonucudur. Şehirlerimizde boş yeşil alan bırakmıyoruz. Suyun gidebileceği bir tek kanalizasyonlar var, onları da yağış olmadığı dönemde temizlemiyoruz. Bunun sonucunda taşkın ve sel olaylarıyla sık sık karşılaşıyoruz. Bunu da iklim değişikliğine bağlıyoruz. Bence iklim değişikliği, en geride kalan şey. Bizim önce şehir planlaması, arazi planlaması üzerinde durmamız ve önlemler almamız lazım ki iklim değişikliğinin etkilerine hazırlıklı olalım.”

KUM TORBALI ÖNLEM ALINMALI

- İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu “Her şeyi yanlış yapıp bütün suçu iklim değişikliğine atmanın bir anlamı yok. İklim değişikliğini günah keçisi olarak kullanıyoruz. Bir an evvel gerekli yapısal önlemlerin alınması gerekiyor. İklim değişti böyle oldu demek, işin içinden çıkmak doğru bir yaklaşım değil” dedi.

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Mikdat Kadıoğlu

Alınabilecek tedbirleri aktaran Kadıoğlu, “Kıyı Kanunu’na göre kıyılardan en az 100 metre uzak olmak gerekiyor. Meteorolojik tahminler verildiği zaman, sürekli su basan yerlerde naylon örtü alınması, naylon örtü üzerine koyacakları kum torbalarını şimdiden hazır tutmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

BİTKİLERİN GÖÇ TEHLİKESİ

Samsun’da bir programa katılan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti. İklim değişikliği konusunda tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapan Türker, “İklim senaristlerinin 2050-2080 değerlendirmelerine göre kuraklıkların, hastalıkların, ürünlerde stres şartlarının artacağı ve bu çerçevede de başta verim ve gelir kayıplarıyla birlikte üretimde aynı insanların göç etmesi gibi belki gelecekte bitkilerin bile göç edeceğinden bahsediliyor. Bizim de iklim değişikliği çerçevesinde birtakım tedbirleri almamız gerekiyor” dedi.

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Metin Türker

FIRTINA DENİZ ULAŞIMINI DURDURDU

İstanbul’da fırtına ve yağışlı hava deniz ulaşımını vurdu. İBB bazı vapur seferlerini ikinci bir duyuruya kadar iptal etti. Buna göre Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kabataş-Adalar, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş, 19:30 Eminönü-Çengelköy, Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş ve Kadıköy-Kabataş vapur seferleri iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da saat 19.00 itibarıyla İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya aldı. Öte yandan Beşiktaş’ta Büyük Mecidiye Camisi’nin deniz kenarındaki beton blokları, dalgaların etkisiyle koparak avluya savruldu. Bursa Tophane’de de hızı 80 km’ye ulaşan fırtınada çatı parçası belediye otobüsünün üzerine uçtu. 2 kişi yaralandı.