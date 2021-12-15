Uzmanlar tarih verdi, uyardı: Omikron pik yapacak, aşınızı olun

Haberin Devamı

Güney Afrika’da ortaya çıkan Omikron, hızla yayılmasıyla dikkat çekiyor. Yeni varyantla ilgili araştırmalar sürerken, uzmanlar Türkiye’de de görülen yeni varyantın vakaları arttırma riskini değerlendirdi. İşte uzmanların uyarıları...

4 KAT HIZLI BULAŞIYOR

Prof. Dr. Alper Şener: Omikron, Delta ve Delta Plus varyantlarından yaklaşık 4 kat daha hızlı bulaşıyor. Avrupa ülkelerinde aşılama oranları yüzde 60'larda. Türkiye'de de bu oran yüzde 60'larda. Olgu sayılarına baktığımızda daha çok aşılı veya hastalığı atlatmış kişilerde hafif seyrettiğini görüyoruz. Bu nedenle Omikron ülkemizde yaygınlaşana kadar hızla aşılanmanın tamamlanması gerekiyor.

BİR AY SONRA BASKIN OLUR

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: 1 ay içinde Omikron baskın form haline gelecek gibi görünüyor. İstanbul kozmopolit bir il, yurtdışından çok fazla seyahat oluyor. Özellikle 1-2 hafta içinde İstanbul’da vaka sayılarında artış yaşanabilir. Omikron ile vakalarda artış durumunda ne yazık ki günlük 500-1000'leri bulan ölüm vakaları da gerçekleşebilir. Tedbir olarak aşıyı çok önemsiyoruz. Tedbiri elden bırakmayacağız.

Haberin Devamı

VERİYE İHTİYAÇ VAR

Prof. Dr. Murat Akova: İyimser senaryonun yanı sıra bir de şu tartışılıyor bilim çevrelerinde, bu kadar hızlı bulaşıyorsa mutasyona uğrama özelliği de daha yüksek olabilir. Bu kadar hızlı bulaşan bir virüs, daha kolay mutasyona uğrayabilir ve dolayısıyla daha dirençli, daha ciddi hastalık yapan bir versiyonuna da dönüşebilir. O nedenle iyimser senaryolar için henüz erken. Daha çok veriye ihtiyacımız var.

YOĞUN BAKIMIN MALİYETİ 15 BİN TL, AŞININ 15 DOLAR

Prof. Dr. Serhan Sakarya: Omikron’un diğer varyantlara göre hafif klinik bir tablo ile seyretmesi bir teselli. Ancak bu özelliği aynı zamanda çok daha tehlikeli bir varyantın habercisi olabilir. Virüs mutasyonları her zaman Omikron gibi devam etmeyecek. Virüs, daha fazla bulaşırsa daha çok insan enfekte olacak ve daha fazla mutasyon yaşayacağız demektir. Bizim esas istediğimiz, virüsün insanlarda ciddi hastalık yapabilecek dolaşımını engellemek.

Bunun için de yapılacak şey çok basit, aşılanmak. COVID yönünden yoğun bakım tedavisi gören bir hastanın devlete maliyeti ortalama 15 bin lira civarında. Bazı hastalarınki 100 binler seviyesine çıkarken bazı hastalarınki 3-4 bin lira civarında. Çift doz aşının maliyetinin ise yaklaşık 15 dolar civarında olduğunu ve pandemi başından bu yana binlerce kişinin yoğun bakım tedavisi gördüğünü düşünecek olursak, yüz binlerce kişinin aşılanabileceğini söylemek mümkün. Biz bilim insanları, ‘Aşı olun’ çağrısı yaptığımızda bazı aşı karşıtları, ‘Hangi firmanın adamısın, ne çıkarın var’ diye cevap veriyorlar. Aşı karşıtı olanlara sormak istiyorum acaba onlar hangi amaca hizmet etmekteler, bunu sorgulamak gerek. (İHA)

Haberin Devamı





TEK SİLAH AŞI



Omikron varyantı dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Geçen ay 5-12 yaş arası çocukları aşılamaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri de Omikron vakalarının artış göstermesiyle birlikte aşılama çalışmalarını hızlandırdı.