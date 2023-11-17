Uzmanından uyuz uyarısı: Ailede herkes tedavi olmalı

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Doç. Dr. Sıla Kılıç Sayar, uyuz vakalarının genellikle gece kaşıntısıyla belirtilerini göstermeye başladığına dikkat çekti.

‘SU TOPLAYIP, YARA OLUR’

Uyuz hastalığının bulaştıktan sonra hemen belirti göstermediğini belirten Sayar, “İlk belirti kaşıntıdır. Kaşıntı en çok el parmak araları, el bilekleri ve karın bölgesinde göbek çevresindedir. Kısa bir sürede öncelikle bu bölgelerde başlayan, sonra yayılan minik su toplamaları ortaya çıkar. Kaşıntı şiddetlendikçe su toplamaları kabuklu yaralar haline gelir” dedi.

Doç. Dr. Sıla Kılıç Sayar, dermatologlara danışmadan kremlerin kullanılmasının özellikle hamileler ve çocuklar için çok tehlikeli sonuçlar doğurabildiği uyarısı yaptı.

‘AYNI ANDA TEDAVİ OLMALI’

Uyuz hastalığına yakalandıktan 4-6 hafta sonra belirtiler ortaya çıktığı için evde ya da aynı ortamda yaşayan diğer kişilere hastalık bulaşmış olsa bile şikâyetleri olmayabileceğini belirten Doç. Dr. Sıla Kılıç Sayar, şu uyarıda bulundu:

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“Ailede ya da birlikte yaşanan ortamda bir kişi hastalandıysa, şikâyeti olan ya da olmayan kişiler mutlaka eş zamanlı olarak tedavi olmalı. Doğru tedavi uygulanırsa uyuz hastalığı kendiliğinden tekrarlamaz. Ancak yeniden bulaş olması durumunda tekrar uyuz gözlemlenir. Bu nedenle de tüm aile bireyleri aynı anda tedavi olmadıysa yeniden bulaş gözlemlenebilir.”