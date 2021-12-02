Uzman öğretmen nedir, nasıl olunur? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Maaş artırımı yapılacak!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzman öğretmenlik için yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

"Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

UZMAN ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

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Uzman öğretmen sıfatı kazanabilmek için öğretmenlerin 10 yıllık meslek hayatını doldurmuş olmaları gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler de bu sıfatı elde edebilecek.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI NASIL YAPILACAK?

Uzman öğretmen sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başöğretmen unvanı için gerçekleşecek. Sınav detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.