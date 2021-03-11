Uzman isimden çarpıcı tavsiyeler: Mucize diyet yok

“Obezite bir hastalıktır” diyen Dr. Ayça Kaya, özellikle pandemi döneminde yapılması ve yapılmaması gerekenleri Hürriyet Bizimle izleyicileri için anlattı.

Ayça Kaya, “Mucize diyetler ile 1 haftada 5 kilo vermek gibi bir şey var mı?” sorusuna da dikkat çeken ifadeler ile cevap verdi.

Vitamin eksikliğinin de fazla kilo yapabileceğini söyleyen Ayça Kaya kilo alımıyla ilgili şaşırtıcı bilgileri paylaştı.

Değişen beslenme alışkanlıkları ve pandemi döneminde artan vitamin kullanımına değinen Dr. Kaya, “Jetgillere döndük” diyerek sağlıklı beslenme konusunda çok önemli tavsiyelerinde bulundu.

“Virüsten bizi koruyacak mucize yiyecek ya da içecek yok” diye konuşan Ayça Kaya artan koronavirüs vakalarına karşı da uyarılarda bulundu.