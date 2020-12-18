Uzman Doktor Nebil Emir Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Nebil Emir kimdir nereli kaç yaşında?

Hatay'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nebil Emir yakalandığı korona virüsü atlatamayarak hayatını kaybetti.

Antakya’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Nebil Emir, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Dr. Emir, hayatını kaybetti.

NEBİL EMİR KİMDİR?

1975 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Nebil Emir, 12 Aralık 1999 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında alan Emir, Hatay ve İstanbul'da bazı hastanelerde görev aldı. Nebil Emir, 18 Aralık 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede Koronavirüs'e yenik düşerek hayatını kaybetti.