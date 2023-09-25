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Uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

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#Kayseri#Cinayet#Kavga
Uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 11:28

Kayseri'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i (26) öldürdüğü belirlenen Faruk B. (27), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, 23 Eylül saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında hasarlı kaza nedeniyle tartışma çıktı.

Uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir ve 2 arkadaşı, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

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Ağır yaralı Utku Can Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 arkadaşı ise, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Demir'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Bu kapsamda ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, olay yerindeki tanıkların ifadesine başvurdu. Uzman çavuş Demir'i, Faruk B.'nin bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Şüpheli ekiplerin operasyonu sonrası saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

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#Kayseri#Cinayet#Kavga

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