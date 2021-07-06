Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı öldüren nişanlısı tutuklandı
Seyrantepe'de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Gizem E. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane'de dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım(26), bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem E. (30) tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Adliyede savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Gizem E., "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan şüpheli Gizem E., "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.