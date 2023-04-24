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Üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3'ü öldü

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#Antalya#Yavru Köpek#Beton Mikseri
Üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3ü öldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 14:20

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kamyondan üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3'ü öldü. Köpeklerin beton atık suyu ile ıslanmış halleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Altınova Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin arkasında meydana geldi. Özel bir beton firmasına ait kamyon, içerisinde beton atık suyunu boş araziye döktü. Bölgede taşlar arasında bulunan 5 yavru köpek, atık suları içinde kaldı. Köpeklerin yardımına çevredekiler koştu. Yavruları alandan çıkartıp temizlemeye çalışanlar, daha sonra durumu Kepez Belediyesi'ne bildirdi. Hayvanseverlerce kliniğe götürülen yavrulardan 3'ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kepez Belediyesi'nce yapılan incelemede, beton atığı suyu döken firmanın sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve olayın tekrarlanmaması konusunda uyarıldı.

Üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3ü öldü

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CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yavruların üzerine beton atığının dökülmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne köpeğin ıslanan yavrularına yaklaşamadığı görüldü.

Üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3ü öldü

Görüntüyü çeken kişi de duruma tepki göstererek, "Burada köpek yuvası vardı ama şu yaşanan rezalete bakın. Şantiyenin kamyonu getirdiği tüm pisliği, buraya döktü. Az önce çimento kamyonunun getirip, döktüğü suyun rezaleti ortada. Köpek yavruları atıkların arasında kaldı. Hayvanların hepsi ölecek. Anneleri çaresiz çırpınıp, duruyor. Yıkıyoruz ama inşallah kurtulacaklar" dedi.

Üzerlerine beton atık suyu dökülen 5 yavru köpekten 3ü öldü

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#Antalya#Yavru Köpek#Beton Mikseri

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