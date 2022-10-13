Üzerine buzdolabı devrilen mühendisten acı haber

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Merkezefendi ilçesi, Gerzele Mahallesi'nde yaşayan elektrik mühendisi Ahmet Ersoy'un iş yerine gitmemesi üzerine arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi. Eve polis eşliğinde giren yakınları, Ersoy'u mutfakta buzdolabının altında hareketsiz buldu.
Eve çağrılan acil sağlık ekibi, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ersoy'un, buzdolabının başına çarpması sonucu öldüğü belirtildi. Ersoy'un cenazesi, öğle vakti asri mezarlıkta kılınan namaz sonrası toprağa verildi.