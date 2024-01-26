Uzayla röportaj

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AXIOM Space, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında çalışmalarına başlayan Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. ABD Houston Texas’ta bulunan Axiom Geliştirme Tesisi’nden yörünge laboratuvarındaki astronotlara bağlanan Sonia Gavankar McKay, Ax-3 Komutanı Michael Lopez Alegria ve Uzay Mekiği Sefer Uzmanı Alper Gezeravcı ile konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından röportajı paylaştı.



İNANILMAZ BİR DUYGU



Bağlantı sırasında McKay, Gezeravcı’ya, “Alper kanatlarınız olmadan uçuyorsunuz, bu nasıl duygu?” diye sordu. Gezeravcı, şu yanıtı verdi:



“İnanılmaz. Kanatlara ihtiyaç duymadan ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, bütün boyutlardaki tüm alanı kullanabilmek ve dördüncü boyutun da farkında olmak inanılmaz.” Alper Gezeravcı’nın, “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiniz?” sorusuna verdiği cevap ise hepimizi gururlandırdı: “Türk Yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Birtakım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan bayrağım.”



McKay’in “Dünyayı ilk gördüğünüz yer neresiydi?” sorusu üzerine Gezeravcı, “Şans eseri Endonezya’ydı. Okyanusta bazı adalar vardı. Çok güzellerdi, bilirsiniz, bu güzel okyanusun ortasında parlıyorlardı” cevabını verdi.