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Uzayda 4. günde gen deneyi yaptı

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#Türk#Alper Gezeravcı#ISS
Uzayda 4. günde gen deneyi yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 07:00

14 gün boyunca 13 deney yapacak olan Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı dün, mikro yerçekimi altında bitkilerde CRISPR-GEM, gen düzenleme verimliliği ve mikroalglerin uzayda kullanılma potansiyellerini araştırdı.

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Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) deneylerine dün de devam etti. Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) paylaştığı bilgilere göre Gezeravcı dün önce gen düzenleme verimliliğini araştırdı.

MİKRO YERÇEKİMİNDE

Bu deneyle, biyorejeneratif yaşam destek sistemlerinin iskeleti olan bitkilerin, uzay görevi sırasında meydana gelen, biyolojik olan ve olmayan stresler karşısındaki savunma mekanizmalarının anlaşılması ve geliştirilmesine yönelik moleküler biyolojinin modern gen düzenleme tekniklerinden CRISPR’nin mikro yerçekimi ortamda bitkiler üzerindeki etkinliğinin araştırılması amaçlanıyor. Gezeravcı dün ayrıca, mikroalglerin metabolizmalarının uzay koşullarında nasıl değiştiğini gösterecek bir deney daha gerçekleştirdi.

Uzayda kaldığı 14 gün boyunca 13 farklı deney yapacak olan Alper Gezeravcı, deneylerine, Tuz Gölü’nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran “EXTREMOPHYTE” ile başlamıştı.

 

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#Türk#Alper Gezeravcı#ISS

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