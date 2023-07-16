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Uzaktan kumanda ile girip 1 dakikada 2 milyonluk altın çaldılar

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#Kağıthane#İstanbul#Soygun
Uzaktan kumanda ile girip 1 dakikada 2 milyonluk altın çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 10:11

Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Alarmın çalmasına aldırış etmeden tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçan şüpheliler güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Çağlayan'da 14 Temmuz Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında otomobille bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi. Şüpheliler, tezgahta duran 2 milyon lira değerinde altını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille kaçtı.

Uzaktan kumanda ile girip 1 dakikada 2 milyonluk altın çaldılar

1 DAKİKA SÜRDÜ

Şüphelilerin 1 dakikada tezgahtaki altınları torbaya doldurarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Uzaktan kumanda ile girip 1 dakikada 2 milyonluk altın çaldılar

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ALARMA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Şüpheliler kepengi açtığı anda devreye giren alarma aldırış etmeden hırsızlık yapmaya devam ettikleri görüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Uzaktan kumanda ile girip 1 dakikada 2 milyonluk altın çaldılar

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerin çok hızlı şekilde kuyumcu dükkanına girdiği ve tezgahtaki altınları çuvala doldurarark kaçtıkları anlar yer alıyor. 

Uzaktan kumanda ile girip 1 dakikada 2 milyonluk altın çaldılar

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#Kağıthane#İstanbul#Soygun

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