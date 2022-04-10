Uzaklaştırma kararına rağmen koruyamadığımız bir kadın daha: Nurcan

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BURDUR’da Serhan Seçer (34), önceki gün saat 21.00 sıralarında, elinde tüfekle, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşiyle birlikte işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için işyerine girmesi yasak olan Serhan Seçer, eşi Nurcan Seçer’e (35) ateş etti. Çenesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer kanlar içinde yere yığılırken, Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafedeki kayınbiraderi Ö.K.’nın işyerine gitti.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan baba Şeref Seçer, oğlunu görüp tüfeği elinden aldı. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Nurcan Seçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra yakalanıp gözaltına alındı.