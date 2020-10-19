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Haber Giriş: 19.10.2020 - 20:27 | Son Güncelleme:

Uzakdoğu'dan Türkiye'ye bir başarı hikayesi! Salgına rağmen yılmadı

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Uzakdoğu'dan Türkiye'ye bir başarı hikayesi! Salgına rağmen yılmadı
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39 yaşındaki Eda Özhan'ın başarı hikayesi... 19 yaşında anne olan Özhan, yurt dışında geçirdiği süreden sonra Türkiye'ye dönerek iş kurdu. Onlarca çalışanı olan Özhan, salgın döneminde de ayakta kalarak mücadelesini sürdürdü.

Eda Özhan, çok erken yaşta evlenip 19 yaşında anne oldu. Kucağında çocuğuyla Taylan'da gitti. Üniversiteyi yurt dışında okudu. Ardından 4 dil öğrendi. Hem uzak doğuda hem de Türkiye'de yöneticilik yaptı. Şimdi ise kendi işinin patronu. Salgın döneminde de ayakta durmayı başarıp 100'lerce çalışanıyla işine devam eden bir patron.

Eda Özhan başarı hikayesiyle ilgili, " Tayland'a ilk gittiğimde 19 yaşındaydım. Bana inananlar benimle birlikte oldular. Zorla, emek vererek bir yerlere gelirsiniz. O yüzden iş dünyasında kadın olmanın olumsuzluklarına takılı kalmasınlar. Kendi potansiyellerini keşfedip bunu açığa çıkarmak için kendilerine izin versinler." dedi.

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