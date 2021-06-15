Uyuşturucuyu oyun hamuru kutusuna gizlemiş
Eskişehir'de uyuşturucu sattığı belirlenen E.P., polis ekiplerince yakalandı, evinde yapılan aramada ise oyun hamuru kutusuna gizlenen 30 gram bonzai ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen E.P.’yi takibe aldı. Bir süre izlenen E.P., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ise oyun hamuru kutusuna gizlenen 30 gram bonzai ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen E.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.
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