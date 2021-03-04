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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

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Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.K.'nin üzerinden, meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheli S.K.'yi gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

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