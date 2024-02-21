Uyuşturucunun yıktığı bir ailenin dramı: Bizi abimden kurtarın

Haberin Devamı

Gençleri ölüme sürükleyen, yuvaları yıkan madde bağımlılığı bir aileyi daha yok olmanın eşiğine getirdi. 35 yaşındaki Ethem Altan, iddialara göre 15 yıldır uyuşturucu bağımlısıydı. Çok kez bırakmak, tedavi olmak istedi. Ancak başaramadı. Yine tedavi için hastanedeydi. Taburcu olduğu gün de ailesine cehennemi yaşattı. Annesi, 10 yaşındaki oğlu ve kardeşleriyle birlikte yaşadığı evde dehşet saçtı. Aynı zamanda bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Altan, önce 10 yaşındaki oğluna saldırdı. Torununu kurtarmaya çalışan annesini ve iki kardeşini darp etti.

KEDİLERİ CAMDAN ATTI

Pencereyi açıp ‘Kedi eti yiyeceğim’ diye bağıran Altan, elindeki porselen tabakla ailenin beslediği 2 kediyi öldürdü ve üçüncü kattan sokağa fırlattı. Kendisini engellemek isteyen kardeşi Ümit Altan’ı da porselen tabakla saldırıp çeşitli yerlerinden yaraladı. Ama öfkesi dinmek bilmiyordu. Bu kez evi ateşe verdi. Ailenin şikâyeti sonrası gözaltına alınan Altan, ‘basit yaralama’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

CANIMIZ TEHLİKEDE

Abisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Sunay Altan, yardım çığlığı attı: “Bu kişi serbest ve halkın arasında geziyor. Öldükten sonra adaletin gelmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Canımız tehlikede, yardım istiyoruz.”

AVUKAT TOPRAK ERİNÇ: ADETA BİR SUÇ MAKİNESİ

Avukat Toprak Erinç,Ethem Altan’ın toplum için büyük bir tehlike olduğunu belirterek, ‘’Yıllardır söylüyoruz. Hayvana şiddet uygulayan sonra insana yönelir. Suç makinesi vaziyetinde, herkes için tehlike. Zorunlu tedaviye gönderilmesi ve toplumdan soyutlanması gerekiyor’’ dedi.