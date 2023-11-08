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Uyuşturucuda dev operasyon... 30 ilde 476 gözaltı kararı

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Uyuşturucu#TL
Uyuşturucuda dev operasyon... 30 ilde 476 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 07:00

Uyuşturucu ticareti yapan ve bu suçtan elde edilen 135 milyon TL’yi akladıkları belirlenen 476 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri akladıkları belirlenen şüpheliler hakkında dün düğmeye bastı. Savcılık, “örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, 476 kişi için gözaltı kararı verdi.

135 MİLYON TL AKLADILAR

30 ilde eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda, yapılan teknik- fiziki takipten elde edilen delillerden ve alınan MASAK raporundaki tespitlerden yola çıkılarak şüphelilerin tespit edildiği açıklandı. Başsavcılık’tan yapılan açıklamada “Hesap hareketlerindeki bilgilere göre uyuşturucu madde ticaretinden 135 milyon TL civarında suç geliri elde edildiği tespit edilmiştir” denildi.

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Uyuşturucuda dev operasyon... 30 ilde 476 gözaltı kararı

RUHSATSIZ SİLAHLARA ‘MERCEK’

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığı suçlarına yönelik 66 ilde yapılan “Mercek” operasyonlarında, 715 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Son 3 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli gözaltına alındı” bilgisini verdi.

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#Uyuşturucu#TL

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