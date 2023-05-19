Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu zulasını güvercin tutkunu polis buldu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Uyuşturucu#Güvercin
Uyuşturucu zulasını güvercin tutkunu polis buldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 11:26

Diyarbakır’da uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında, içinde güvercin olan kutuların altındaki uyuşturucunun, güvercin tutkunu polisin dikkati sayesinde bulunduğu ortaya çıktı. Polisin, güvercinlerin satılacak kadar değerli olmadığını fark edince kutunun altına zulalanan 3 kilo 180 gram skunkun ele geçirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde hareket ederek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, bastonu ile yürüyen 68 yaşındaki S.Ö.’yü kurye olarak kullandıkları, baklava, zeytin ve peynir kutuları ile canlı güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizleyerek uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.Ö. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk, 1 kilo 945 gram esrar ele geçirdi. Kurye olarak kullanılan S.Ö.’nün bastonla yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KURYE ÖZELLİKLE SEÇİLMİŞ

Yapılan araştırmada S.Ö.’nün jandarma ve emniyette suç kaydının çıkmadığı, herhangi bir olaya karışmadığı, şüpheliler tarafından özellikle seçildiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu zulasını güvercin tutkunu polis buldu

Haberin Devamı

GÜVERCİNLERİN DEĞERLİ OLMADIĞINI FARK ETTİ

Operasyonda, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, güvercin bulunan kutularda da uyuşturucu ele geçirildi. Güvercin tutkunu olan polisin, kutulardaki güvercinin satılacak kadar değerli olmadığını fark edip şüphelenince yapılan aramada kutunun alt kısmına gizlenen 3 kilo 180 gram skunkun bulunduğu bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Uyuşturucu#Güvercin

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere
QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık