Uyuşturucu zulasını güvercin tutkunu polis buldu

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde hareket ederek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, bastonu ile yürüyen 68 yaşındaki S.Ö.’yü kurye olarak kullandıkları, baklava, zeytin ve peynir kutuları ile canlı güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizleyerek uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.Ö. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk, 1 kilo 945 gram esrar ele geçirdi. Kurye olarak kullanılan S.Ö.’nün bastonla yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KURYE ÖZELLİKLE SEÇİLMİŞ

Yapılan araştırmada S.Ö.’nün jandarma ve emniyette suç kaydının çıkmadığı, herhangi bir olaya karışmadığı, şüpheliler tarafından özellikle seçildiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GÜVERCİNLERİN DEĞERLİ OLMADIĞINI FARK ETTİ

Operasyonda, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, güvercin bulunan kutularda da uyuşturucu ele geçirildi. Güvercin tutkunu olan polisin, kutulardaki güvercinin satılacak kadar değerli olmadığını fark edip şüphelenince yapılan aramada kutunun alt kısmına gizlenen 3 kilo 180 gram skunkun bulunduğu bildirildi.