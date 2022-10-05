Uyuşturucu ticaretine suçüstü: 8 kilo eroin ve 69 bin TL ile yakalandılar

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kamyoneti takibe aldı. Araç sürücüsü, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki evin önündü durdu. Araçtan inen Cebrail D., evin önünde kendisini bekleyen Abdülazim Y. ile uyuşturucu ticareti yapmaya başlayınca polis de operasyon düzenledi.

Polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişi, kısa süren takip sonucu yakalandı. Kamyonette yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 69 bin TL ile 800 dolar ve 8 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.