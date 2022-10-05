Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Uyuşturucu ticaretine suçüstü: 8 kilo eroin ve 69 bin TL ile yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Uyuşturucu#Suçüstü
Uyuşturucu ticaretine suçüstü: 8 kilo eroin ve 69 bin TL ile yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 17:57

Konya'da, kamyonet sürücüsü Cebrail D. ve buluştuğu Abdülazim Y., polisin takibiyle uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Araçta 8 kilo 60 gram eroin ile 69 bin TL ve 800 dolar ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kamyoneti takibe aldı. Araç sürücüsü, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki evin önündü durdu. Araçtan inen Cebrail D., evin önünde kendisini bekleyen Abdülazim Y. ile uyuşturucu ticareti yapmaya başlayınca polis de operasyon düzenledi.

Polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişi, kısa süren takip sonucu yakalandı. Kamyonette yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 69 bin TL ile 800 dolar ve 8 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Uyuşturucu#Suçüstü

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı

BAKMADAN GEÇME!

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

Hep büyük aile hayali kurmuştu, şimdi 11 çocuğu, 56 torunu ve 101 torun çocuğu var...

#Marguerite Koller
Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
DADILAR DA İSYANDA | Çocuğum niye beni değil seni istiyor

DADILAR DA İSYANDA | 'Çocuğum niye beni değil seni istiyor'

#Bakıcı