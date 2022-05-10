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Uyuşturucu ticareti yapan çetenin elebaşı yakalandı

#Balıkesir#Uyuşturucu Ticareti#Skunk
Uyuşturucu ticareti yapan çetenin elebaşı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen Mahsum Ay, Balıkesir polisinin 7 aylık takibi sonucunda İzmir'de yakalanarak, gözaltına alındı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ege Bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve ’Ay Grubu’ olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yapılan istihbarat çalışmasında Ay Grubu'nun, yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisine ulaşıldı. Grubun elebaşı Mahsum Ay'ın ise İzmir'de bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından yapılan operasyonla Mahsum Ay ve yanında bulunan Sunay Epöz, dün İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Ay ve Epöz, bugün soruşturmanın yürütüldüğü Balıkesir’e getirildi.

Mahsum Ay'ın, 6 Mayıs 2019’da Ayvalık ilçesi Maden Adası yakınlarında batan ’Vedat Reis-47’ isimli tekneden denize yayılan ve sahillere vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile 23 Ağustos 2020 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde ’Fronter Falcon’ isimli gemiye zulalanmış olarak bulunan 23 kilogram 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtildi.

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Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mahsum Ay hakkında, Ayvalık Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak, Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kasten öldürme, Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce toplam 3 adet aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. 

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen grubun elebaşı yakalandı
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#Balıkesir#Uyuşturucu Ticareti#Skunk

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