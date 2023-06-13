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Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki beni aldırmış

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#Denizli#Sarayköy#JASAT
Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki beni aldırmış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 15:02

Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü, tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Hüseyin İ.'nin, kendisinin şakağındaki benden fark edildiğini öğrenince yakalanmamak için aldırdığı tespit edildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Babadağ ilçesinde ormanda Hint keneviri yetiştirilip uyuşturucuya dönüştürülerek satışının yapıldığını belirledi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, şüphelilerden birinin sağ şakağında ben olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından JASAT ve Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Babadağ ilçesinde yapılan operasyonda 5,5 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki beni aldırmış

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İzmir'in Beydağ ve Kiraz ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla Metin İ. (43), Hüseyin İ. (46), Umut İ. (23), Muhammet D. (33) ve Cemal İ. (25) yakalanıp gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi.

Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki beni aldırmış

'Uyuşturucu madde satmak ve sağlama' suçundan kaydı bulunan 5 şüpheliden, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Cemal İ. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden Hüseyin İ.'nin, şakağındaki benin fark edildiğini öğrenip, JASAT ekiplerine yakalanmamak kısa bir süre önce aldırdığı belirlendi. 

Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki beni aldırmış

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#Denizli#Sarayköy#JASAT

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