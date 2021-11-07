Uyuşturucu parasını böyle aklamışlar! Zehir A.Ş.

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Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan Muzaffer Arkaç’ın yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik farklı tarihlerde 4 operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında 37’si çete yöneticisi, 61 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. MASAK’ın hazırladığı rapor, çetenin uyuşturucudan elde ettiği milyon liralık parayı nasıl akladığı, 3’üncü şahıslar üzerine aldığı gayrimenkuller, taksi plakası, araç filosu, şirketler ile ilgili tüm detayları ortaya çıkardı.

TEMİZLİKÇİ ANNESİNE 33 DAİRE

Uyuşturucu çetesinin lideri Muzaffer Arkaç’ın özel bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan annesi A.K. üzerine kayıtlı 33 daire, 10 dönüm arsa çıktı. Ayrıca Ankara’da çalışan 2 ticari taksi, bankada adına açılan özel kasa bulunurken, banka hesap hareketlerinde yüklü miktarda para transferinin yapıldığı belirlendi. Çete lideri Arkaç’ın annesi A.K. verdiği ifadesinde, “temizlik görevlisi olarak çalıştığını, aylık kazancının 2 bin lira olduğunu” söyledi. Arkaç’ın eşi Y.A. adına ise otomotiv şirketi kurduğu, araç alım satım ile araç kiralama işi yapıldığı kaydedildi. Yine Arkaç’ın TIR şoförü olan kayınbiraderi M.Z.’nin üzerine kayıtlı 8 kamyon bulunuyor. SGK kaydındaki meslek bilgileri kısmında “kara ve yük taşımacılığı şoför” grubunda olan M.Z. da ifadesinde “aylık kazancının 5 bin lira olduğunu” ifade etti.

TAKSİ PLAKASI, DOLMUŞ HATTI

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MASAK raporunda çetenin ayrıca uyuşturucu satışından elde edilen parayı aklamak için başta Ankara olmak üzere birçok ilde taksi plakası ve dolmuş hattı satın aldığı da belirlendi. Taksi plakalarının 3’üncü kişiler adına alındığı, böylece şüphe çekilmeden uyuşturucu satışından elde edilen paranın aklanmaya çalışıldığı kaydedildi. Raporda, örgüt liderlerinden Ünal Layık’ın emekli olan babası A.İ.L. üzerine kayıtlı yüksek model 5 lüks araç, 2 milyon lira değerinde 2 ev, geçimini hurdacılık yaparak sağlayan H.İ.M.’nin banka hesap hareketlerinde 960 bin lira para giriş-çıkışı olduğu, çetenin G.D. adına kurulan şirketin banka hesap hareketlerinde 2015 yılında 1 milyon 953 bin lira para girişi, 2 milyon 65 bin lira para çıkışı, 2018 yılında 6 milyon 323 bin lira para girişi, 5 milyon 448 bin lira para çıkışı olduğu, söz konusu paranın uyuşturucu satışından elde edilen gelir olduğu belirtildi.

SİGORTALI ‘TORBACILAR’

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Rapora göre çetenin, uyuşturucu satışından elde edilen parayı aklama yöntemlerinden biri de “paravan” şirketler kurmak. Hurdacılık yapan veya işsiz olan çok sayıda kişi üzerine otomotiv, araç kiralama, inşaat, danışmanlık, nakliye ve turizm alanlarında faaliyet gösteren şirketler kuruldu. Uyuşturucudan elde edilen paralar, bu şirketlere aktarıldı, alım-satımlar yapılarak para aklandı. Çetenin, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarını da “paravan” olarak kurulan bu şirketlerde “sigortalı” çalışan olarak gösterdiği de belirlendi. Böylece çete adına sokaklarda uyuşturucu satan çok sayıda torbacının SGK kayıtları oluşturulurken, polisten kaçmaları da sağlandı.



HAFTALIĞI 1.5 MİLYON TL

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Çetenin, Ankara’da uyuşturucu satışının yüzde 70’ini elinde bulundurduğu, haftalık uyuşturucu satışından 1 milyon ile 1.5 milyon lira elde ettiği kaydedildi. Eroin ve metamfetamin uyuşturucuyu Afganistan ve İran’dan getirttiği belirlenen çetenin, Hakkâri, Van ve İstanbul üzerinden Ankara’ya ulaştırılan uyuşturucuyu, “hücre tipi” yapılanmayla piyasaya sürüldüğü kaydedildi. Uyuşturucunun Ankara’ya sevkıyatında ve il içerisinde dağıtımı için kiralık araç kullanan çetenin, araçları ise yabancı uyruklu kişiler üzerinden kiraladığı belirtildi.