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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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#Kalben#Uyuşturucu Operasyonu#Adli Kontrol
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Şarkıcı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:44

Şarkıcı Kalben Sağdıç, dün İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Kalben'in polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını kullandığını söylediği öğrenilmişti. Adliyeye sevk edilen Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde ayrıca, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken, Kalben Sağdıç gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

UYUŞTURUCUYU BALKONDAN ATTI

Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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#Kalben#Uyuşturucu Operasyonu#Adli Kontrol

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