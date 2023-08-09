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Uyuşturucu kuryesi polisler tutuklandı

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#Gaziantep#Polis#Kurye
Uyuşturucu kuryesi polisler tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilden yola iki çanta dolusu uyuşturucu atıldı. Yakalanan şüphelilerin Diyarbakır’da görevli iki polis olduğu ortaya çıktı.

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Gaziantep’te uyuşturucu taşıdığı ihbarında bulunulan otomobilin sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçarken araçtaki 2 çantayı yola atan şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Çantalardan 19 kilo 650 gram uyuşturucu çıkarken, şüphelilerin Diyarbakır’da görevli 2 polis olduğu anlaşıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma İstanbul plakalı kiralık otomobili durdurmak istedi ancak araç kaçtı. Şüphelilerin kaçarken yola fırlattığı 2 çantayı alan ekipler, aracı da kısa sürede durdurdu. Çantalardan 20 paket halinde ‘skunk’ adı verilen uyuşturucu çıktı. Şüphelilerden birinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser M.Y., diğerinin de yine Diyarbakır’da görevli polis V.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#Gaziantep#Polis#Kurye

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