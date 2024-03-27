Uyuşturucu kaçakçıları çatışmayla yakalandı

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Yapılan araştırmada suç örgütü üyelerinin Arnavutköy’de bir çiftlik evini uyuşturucu zulası olarak kullandıkları ve uyuşturucu ticaretini bu ev üzerinden yürüttükleri belirlendi. Çete üyelerinin kimliklerinin belirlenmesiyle özel harekât polisleri eşliğinde ‘Narkoçelik-8’ operasyonu başlatıldı. Evin kapısı koçbaşı ile kırılırken içeriden polise ateş açıldı. Özel harekât polisleri açılan ateşe karşılık verdi. Çıkan çatışmada biri yaralı olmak üzere 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan yaralı E.E. hastaneye; F.A., Y.D., V.K. ve Ç.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, otomatik tabanca, otomatik av tüfeği, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ve TL ele geçti. Uyuşturucu kaçakçılarının kullandıkları bahçedeki iki lüks otomobil de emniyet otoparkına çekildi.