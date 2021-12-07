Uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı

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Saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, park halindeki bir motosikleti inceleyen 3 kişiden şüphelendi. Polis tarafından fark edildikleri anlayan 3 şüpheli, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kısa süren kovalamanın ardından 3 şüpheli, yakalandı. Üst araması yapılan şüphelilerin ikisinden 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırı bıçak ile farklı türlerden uyuşturucu madde ele geçirilirken, GBT sorgusunda ise diğer şüphelinin bir suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen bıçak ve uyuşturucular ile Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.