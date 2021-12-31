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Uyuşturucu dolu poşetlere salça sürmüştü, 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı

#Bolu#Uyuşturucu Operasyonu#Hapis Cezası
Uyuşturucu dolu poşetlere salça sürmüştü, 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Bolu'da narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için üzerine salça sürdüğü poşetlerde uyuşturucu ile yakalanan Şahin Gürol, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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TEM Otoyolu'nun Bolu Batı kavşağı mevkisinde 24 Kasım 2020 tarihinde camları renkli filmle kaplı olan, sık sık şerit değiştirip yavaş ilerleyen otomobili gören sürücüler, polise ihbarda bulundu. Polisin durdurduğu araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. İlk yardım çantasının içindeki poşetlerde 410 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü Şahin Gürol gözaltına alındı. İncelemede Gürol'un narkotik köpeğinin koku alamaması için uyuşturucu dolu poşetlere salça sürdüğü tespit edildi.

'DERSİMİ ALDIM'

Tutuklanan Şahin Gürol hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına çıkan Gürol savunmasında, "401 adet uyuşturucu hapı, İstanbul ilinden 4 bin 800 lira karşılığında aldım. Bu haplardan her gün bir tane içiyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda olmaktan dolayı çok pişmanım. Uyuşturucu tedavisi gördüm ve bu illetten kurtuldum. Yemin ederim, bir daha karşısına böyle çirkin bir suçlamadan çıkmayacağım. Beni affedin. Dersimi aldım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçunu işlediğine kanaat göstererek, 8 yıl 9 ay hapis ile 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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#Bolu#Uyuşturucu Operasyonu#Hapis Cezası

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