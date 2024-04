Uyuşturucu çetesine ait silahı düşüren üniversite öğrencisine çete üyelerinden cinsel saldırı ve işkence

Haberin Devamı

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, Ali S.K.'yi arama çalışması başlattı. Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için Ali S.K.’ye, işkence yaptı.

Tahta kaşıkla cinsel saldırıya da maruz kalan Ali S.K., öldürülmek üzereyken 3 Mayıs'ta kaçıp polise sığındı. Ali S.K. çetenin ilişkilerini ve bağlantılarını polise anlattı. Ali S.K.'nin sunduğu deliller ve ifadeler ışığında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. ve F.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ali S.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan’a gönderildi.

İDDİANAMADE TOPLAM 203 YIL HAPİS İSTENDİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak, 6 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ali S.K.’nin Gaziantep’te bulunduğu sırada Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner ve F.O.’nun kendisini zorla tutarak aralıklarla darbettiğini söyledi. Daha sonra Zonguldak’a getirildiğini anlatan Ali S.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Tutuklu sanıklar Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eziyet etme' ve 'Nitelikli cinsel istismar’ suçlarından 52’şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O. (36), H.C. (36), Y.A. (40) ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 14’er yıl ve F.O. hakkında ayrıca ‘Eziyet etme’ suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi.

Ayrıca iddianamede Ali S.K.’nin banyoda uğradığı cinsel saldırının kayda alındığı 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik 2 videodan bahsedildi.

‘BİR ÇOCUĞA BAK BİR ŞİŞEYE BAK’

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Can Aslaner, Samet Küçükdere, başka suçtan tutuklu Y.A., tutuksuz H.C. ve sanık avukatları salonda hazır bulunurken tutuklu Ayhan Küçükdere ile başka suçtan tutuklu F.O. SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Ali S.K.’nin G.T. ve kendisinden uyuşturucu almak için önden para aldığını ve parayı harcadığını bunun üzerine tartıştıklarını G.T.’nin de Ali S.K.’yi dövdüğünü, o esnada S.K.’nin de G.T.’ye bazı bilgiler verdiğini anlatan Mehmet Can Aslaner, “Ali yanımızda uyuşturucudan nemalanmak bedava içmek için bulunuyordu. Zorla tutulmuyordu. Bir akşam uyuşturucu içerken Ayhan, Ali’nin G.T.’ye Samet’in eşi ve çocuklarının yerini söylediğini de öğrenip sinirlenmiş. Ayhan, Ali’ye ‘Seni öldüreceğim ya buradan aşağıya atacağım ya da 2,5 litrelik kola şişesine oturacaksın’ demiş. Biz Samet’le eve gelince bunları Ayhan anlattı. Ayhan, Ali’ye ‘seçtin mi’ diye sordu. Ali de ‘Yeter ki beni dövmeyin ben yaptıklarımdan pişmanım. Şişeye oturmaya razıyım’ dedi. Ben de Ayhan’a ‘bir çocuğa bak, bir şişeye bak bu şişe çocuğa girmez’ dedim. Samet bunları duymadı, başka odadaydı. Ayhan bu esnada bir kaşık tutup ‘o zaman bu kaşığa oturacak’ dedi. Ayhan kaşığı gösterince Ali banyoya geçti. Videodaki olaylar oldu. Videoyu Ayhan çekti. Ali’nin kafasına silah dayayan bendim. Videoda başka biri yoktur. Ben Ali’ye videodaki eylemleri yaptım bir de beraber alkol içerken ‘İnsan kaşığa oturmayı ister mi’ diyerek dövdüm.” dedi. Aslaner, Ayhan Küçükdere’nin ‘Ali’nin babasını arayıp 500 bin lira ver yoksa oğlunu öldüreceğim’ dedikten sonra Ali’yi kurtarmak için bazı yakın arkadaşlarıyla avukat tutma ve bilet parası ayarlayıp kaçırma planı yaptıklarını da söyledi. Aslaner, Ali S.K.’nin zorla tutulmadığını kendisinin de zorla telefonunu almadığını öne sürdü.

‘MEHMET CAN SİLAH ÇEKTİ’

Otomobil almak için Zongudak’a geldiğini, beraber kaldıkları Aslaner’in ailesinin yerini düşmanlarına söylediği için Ali S.K.’ye sinirlendiğini, olayların Zonguldak’a ilk geldiklerinde olduğunu öne süren Ayhan Küçükdere, ise şunları söyledi:

“Mehmet Can ‘Çocuklarımın adresini düşmanlarıma verdi. Ali’yi cezalandıracağım’ dedi. Ali’ye ‘bana namussuzluk yaptın, geç banyoya’ dediği sırada ben ‘gerek yok’ dedim. Ayağa kalkıp silahını çekip kurdu. Ali’ye doğrultup ‘Banyoya geç’ dedi. Bana da ‘abi kayda alır mısın’ dedi. Silahı doğrulttuğu için korktum, kabul etmek zorunda kaldım. Ali korku içindeydi. Mehmet Can tahta kaşığı Ali’nin önüne atarak ‘bunu kendine sokacaksın’ dedi. Mehmet Can ‘seni öldüreyim mi’ diyordu ben de ‘gerek yok’ diyordum. Ali’nin üstünde sigara da söndürdü. Videoda Ali ‘Ayhan abi affet’ diyordu ama niye böyle dedi bilmiyorum. Sanırım benden bir umut bekledi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi muhabbete devam ettiler. Biz Antep’teyken Ali yanımıza geldi. Daha sonra araba almak ve Mehmet Can ile Ali’yi bırakmak için yine Zonguldak’a gittik. Ali burada arabadan 450 bin lira para çaldı. Ali’yi ararken akşam panik halinde eve geldi. Parayla uyuşturucu ve silah aldığını ama okulda düşürdüğünü anlattı. Ali’yi yanımda zorla götürmedim. Paranın hepsini harcadığını düşünmüyordum. Paramı geri almak istiyordum. Ali benim telefonumdan babasını arayıp para istedi babası da ‘senin gibi oğlum yok’ dedi. Ali kendi kendine kaçtı gitti. Ben de paramı bulmak için peşinden koştum. Bulamadık.”

Haberin Devamı

Ali S.K.’yi darbetmediğini öne süren Samet Küçükdere ise suçlamaları reddetti. Diğer 3 sanığın da duruşmada ifadesi alınırken Ali S.K.’nin 2 arkadaşı ve üniversitenin güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi. 2 tanık Aslaner’in Ali S.K.’yi kurtarmayla ilgili planlarını kendilerine anlattığını söyledi.

CİNSEL SALDIRIDAN DA TUTUKLANDILAR

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Mehmet Can Aslaner ve Ayhan Küçükdere’nin cinsel saldırı suçundan da tutuklanmalarına, Samet Küçükdere’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma Ali S.K.’nin Türkiye’de kullandığı Azerbaycan numarasının hangi telefonlarda kullandığının tespitinin beklenmesi ve eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.