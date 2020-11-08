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Gündem
Cemal YILDIRIM - DHA
Haber Giriş: 08.11.2020 - 22:09 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu bağımlısı babasının evini yakıp kaçtı!

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Uyuşturucu bağımlısı babasının evini yakıp kaçtı!
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babasına ait evi ateşe verip, kaçtı.

İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3üncü katında yangın çıktı.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babası Mehmet B. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen nedenle ateşe vererek, kaçtı.

Uyuşturucu bağımlısı babasının evini yakıp kaçtı

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Baba Mehmet B., evini yaktığı iddiasıyla oğlundan şikayetçi olurken, ekipler Muhammed B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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